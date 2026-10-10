11 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि शारदीय नवरात्रि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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रविवार, 11 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस तिथि से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाएंगे, जिसमें नौ दिनों तक देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-आराधना होगा। इस तिथि पर चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में रहेगा। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव होते हैं। आइए जानते हैं 11 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।