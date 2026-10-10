11 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि शारदीय नवरात्रि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 10 Oct 2026 06:18 PM IST
सार
11 October Ka Panchang: 11 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। आज के दिन शारदीय नवरात्रि शुरू।
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विस्तार
Panchang 11 October : रविवार, 11 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस तिथि से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाएंगे, जिसमें नौ दिनों तक देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-आराधना होगा। इस तिथि पर चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में रहेगा। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव होते हैं। आइए जानते हैं 11 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:44 − 12:30
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 11 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:23
सूर्यास्त का समय- 17:52
चन्द्रोदय- 06:47
चन्द्रास्त- 18:05
आज का अशुभ मुहूर्त - 11 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 14:59 − 16:26
राहुकाल: 16:26 − 17:52
यमगण्ड: 12:07 − 13:33
11 अक्तूबर 2026, रविवार के दिन का चौघड़िया
उद्वेग -06:22 - 07:48
चर - 07:48 - 09:14
लाभ- 09:14 - 10:40
अमृत - 10:40 - 12:06
काल - 12:06 - 13:32
शुभ- 13:32 - 14:59
रोग - 14:59 - 16:25
उद्वेग -16:25 - 17:51
11 अक्तूबर 2026, रविवार की रात का चौघड़िया
शुभ- 17:51 - 19:25
अमृत- 19:25 - 20:59
चर- 20:59 - 22:33
रोग - 22:33 - 00:07, 12 अक्तूबर
काल - 00:07 - 01:41, 12 अक्तूबर
लाभ - 01:41 - 03:15, 12 अक्तूबर
उद्वेग - 03:15 - 04:49, 12 अक्तूबर
शुभ- 04:49 - 06:22, 12 अक्तूबर
ग्रहों का षडाष्टक योग मचाएगा हलचल, 9 अक्तूबर को इन 5 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान
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आज का पंचांग- 11 अक्तूबर 2026
|तिथि
|प्रतिपदा
|21:34 तक
|नक्षत्र
|चित्रा
|22:29 तक
|प्रथम करण
|किमस्तोगना
|09:23 तक
|द्वितीय करण
|बावा
|21:34 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|रविवार
|योग
|वैधृति
|20:58 तक
|सूर्योदय
|06:23
|सूर्यास्त
|17:52
|चंद्रमा
|कन्या राशि में
|राहुकाल
|16:26 − 17:52
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:44 − 12:30
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:44 − 12:30
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 11 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:23
सूर्यास्त का समय- 17:52
चन्द्रोदय- 06:47
चन्द्रास्त- 18:05
आज का अशुभ मुहूर्त - 11 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 14:59 − 16:26
राहुकाल: 16:26 − 17:52
यमगण्ड: 12:07 − 13:33
11 अक्तूबर 2026, रविवार के दिन का चौघड़िया
उद्वेग -06:22 - 07:48
चर - 07:48 - 09:14
लाभ- 09:14 - 10:40
अमृत - 10:40 - 12:06
काल - 12:06 - 13:32
शुभ- 13:32 - 14:59
रोग - 14:59 - 16:25
उद्वेग -16:25 - 17:51
11 अक्तूबर 2026, रविवार की रात का चौघड़िया
शुभ- 17:51 - 19:25
अमृत- 19:25 - 20:59
चर- 20:59 - 22:33
रोग - 22:33 - 00:07, 12 अक्तूबर
काल - 00:07 - 01:41, 12 अक्तूबर
लाभ - 01:41 - 03:15, 12 अक्तूबर
उद्वेग - 03:15 - 04:49, 12 अक्तूबर
शुभ- 04:49 - 06:22, 12 अक्तूबर
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