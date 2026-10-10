फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 11 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

11 अक्तूबर का राशिफल: धनु, कुंभ और वृश्चिक राशि वाले आर्थिक मामलों में रहें सतर्क, जानें सभी राशियों का हाल

Sat, 10 Oct 2026 03:56 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 10 Oct 2026 03:56 PM IST
सार

11 अक्तूबर 2026 का दैनिक राशिफल जानें। मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर समेत सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जानिए करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और पारिवारिक मामलों में सितारों का क्या संकेत है।

विज्ञापन
Today Prediction Horoscope of 11 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
11 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Today Daily Prediction: 11 अक्तूबर 2026 का राशिफल ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर आपके दिन से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। दैनिक राशिफल के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आज का दिन करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन के लिहाज से कैसा रहने वाला है। कुछ राशियों के लिए कामकाज में नए अवसर मिलने की संभावना हो सकती है, जबकि कुछ लोगों को फैसले लेते समय सावधानी बरतने और धैर्य बनाए रखने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल।

Trending Videos
Today Prediction Horoscope of 11 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amarujala

मेष राशि
आज का दिन आपको याद दिलाएगा कि सफलता की राह में चुनौतियां आना स्वाभाविक है। जिम्मेदारियों का दबाव कुछ ज्यादा महसूस हो सकता है और विरोधी भी आपके काम में अड़चन डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी मेहनत और दूरदर्शिता इन परिस्थितियों को आपके पक्ष में मोड़ सकती है। आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा और किसी जरूरतमंद की मदद करने से भीतर से संतोष मिलेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखें। समय पर दिया गया ध्यान किसी बड़ी परेशानी को टाल सकता है।

Today Prediction Horoscope of 11 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amarujala

वृषभ राशि

आज खुशियां धीरे-धीरे आपके जीवन में दस्तक देती नजर आएंगी। परिवार में किसी शुभ समाचार या नए सदस्य के आगमन से घर का माहौल उत्साह और प्रसन्नता से भर सकता है। समाज में आपके अच्छे कार्यों की सराहना होगी और सम्मान भी बढ़ेगा। अतीत की कोई गलती आज आपको ऐसी सीख दे सकती है, जो आगे काफी काम आएगी। अधूरे काम पूरे करने का उत्साह बना रहेगा। वाहन चलाते समय थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखें। जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Today Prediction Horoscope of 11 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amarujala

मिथुन राशि

आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे अवसरों से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और जो लोग करियर में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, उनके सामने नए रास्ते खुल सकते हैं। कोई खोई हुई प्रिय वस्तु वापस मिलने की संभावना भी है। कामकाज की व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन परिवार के साथ बिताए कुछ शांत और खुशनुमा पल आपको भीतर से सुकून देंगे। आज काम और परिवार के बीच सही संतुलन बनाना ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी रहेगा।
विज्ञापन
Today Prediction Horoscope of 11 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amarujala

कर्क राशि

आज आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके विचार और व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेंगे और सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान मजबूत होगी। निवेश के मामले में सरकारी योजनाएं लाभकारी साबित हो सकती हैं, लेकिन किसी नई साझेदारी में शामिल होने से पहले उसके सभी पहलुओं को अच्छी तरह जांच लें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी दे सकता है। पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। जिस व्यक्ति से धन वापसी की उम्मीद है, उसके मामले में थोड़ा धैर्य रखना आपके लिए बेहतर रहेगा।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed