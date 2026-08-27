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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka mithun rashifal 28 August 2026 today gemini horoscope in hindi

मिथुन राशि वालों के सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी, पढ़ें आज का राशिफल

Fri, 28 Aug 2026 05:03 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 28 Aug 2026 05:03 AM IST
सार

आज मिथुन राशि वालों के भीतर कुछ नया करने की ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। किसी नए काम, प्रोजेक्ट या योजना की शुरुआत करने का विचार आपको प्रेरित कर सकता है।

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aaj ka mithun rashifal 28 August 2026 today gemini horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope)
आज मिथुन राशि वालों के भीतर कुछ नया करने की ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। किसी नए काम, प्रोजेक्ट या योजना की शुरुआत करने का विचार आपको प्रेरित कर सकता है। हालांकि, नई शुरुआत के साथ रिश्तों को समय देना भी जरूरी होगा। खासकर जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और उनकी बातों को नजरअंदाज करने से बचें। छोटी-सी असावधानी भी रिश्ते में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रह सकता है।
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पिता के साथ किसी व्यावसायिक योजना, निवेश या संभावित डील को लेकर चर्चा हो सकती है। उनके अनुभव से आपको कोई उपयोगी सलाह मिल सकती है, इसलिए बातचीत के दौरान हर पहलू पर विचार करें। किसी भी समझौते पर सहमति देने से पहले जरूरी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लेना बेहतर रहेगा। आपकी दिनचर्या और जीवनशैली में भी कुछ अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर खर्च करने का मन बनेगा और जीवन को अधिक आरामदायक बनाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। परीक्षा के परिणाम को लेकर चल रही चिंता कम हो सकती है और मेहनत के अनुरूप सफलता मिलने की उम्मीद है।
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आज की खास बातें
करियर: नई शुरुआत के लिए उत्साह और आत्मविश्वास रहेगा।
व्यापार: पिता के साथ महत्वपूर्ण कारोबारी चर्चा हो सकती है।
रिश्ते: जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें।
जीवनशैली: सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग हैं।
विद्यार्थी: परीक्षा परिणाम से राहत और सफलता मिल सकती है।
सलाह: उत्साह के साथ रिश्तों में संवेदनशीलता बनाए रखें।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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