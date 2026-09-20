आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए रहेगा खास दिन, पढ़ें 21 सितंबर का राशिफल

मिथुन राशि मिथुन राशि के लोग चंचल और बुद्धिमान माने जाते हैं। इस राशि को वायु तत्व की राशि कहा जाता है। इसके स्वामी बुधदेव हैं। इन लोगों के लिए बुधवार का दिन शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार, इस राशि के लोग बातचीत करने में माहिर होते हैं। ये नई चीजें सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। इनकी समझदारी और तर्क शक्ति इन्हें दूसरों से अलग बनाती है।

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