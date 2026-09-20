आज का राशिफल: मीन राशि वालों को मिल सकता है कोई शुभ समाचार, पढ़ें 21 सितंबर का राशिफल

मीन राशि मीन राशि के लोग भावुक और कल्पनाशील माने जाते हैं। इस राशि को जल तत्व की राशि कहा जाता है। इसके स्वामी बृहस्पतिदेव हैं। इन लोगों के लिए गुरुवार का दिन शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार, इस राशि के लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। ये संवेदनशील और दयालु स्वभाव के होते हैं। इनकी रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान काफी मजबूत माना जाता है।

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