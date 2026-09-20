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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kark rashifal 21 September 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि वालों को मिल सकता है लाभ, पढ़ें 21 सितंबर का राशिफल

Mon, 21 Sep 2026 04:10 AM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 21 Sep 2026 04:10 AM IST
सार

कुछ लोग प्रतिस्पर्धा के कारण आपके बारे में गलत बातें करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी प्रतिष्ठा पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। शाम को मिलने वाली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है।

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Aaj ka kark rashifal 21 September 2026 today cancer horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कर्क राशि कर्क राशि के लोग भावुक और संवेदनशील माने जाते हैं। इस राशि को जल तत्व की राशि कहा जाता है। इसके स्वामी चंद्रदेव हैं। इन लोगों के लिए सोमवार का दिन शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार, इस राशि के लोग अपने परिवार के बेहद करीब होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं। इनकी देखभाल करने की भावना और कल्पनाशक्ति काफी मजबूत होती है।

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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। किसी खास व्यक्ति से होने वाली मुलाकात आपके लंबे समय से अटके काम को पूरा कराने में मदद कर सकती है। बच्चों को स्कूल से जुड़ी किसी गतिविधि या यात्रा का अवसर मिलने से वे उत्साहित रहेंगे। जीवनसाथी का स्नेह और सहयोग आपको भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस कराएगा। हालांकि, कुछ लोग प्रतिस्पर्धा के कारण आपके बारे में गलत बातें करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी प्रतिष्ठा पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। शाम को मिलने वाली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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