आज का राशिफल: कर्क राशि वालों को मिल सकता है लाभ, पढ़ें 21 सितंबर का राशिफल

कर्क राशि कर्क राशि के लोग भावुक और संवेदनशील माने जाते हैं। इस राशि को जल तत्व की राशि कहा जाता है। इसके स्वामी चंद्रदेव हैं। इन लोगों के लिए सोमवार का दिन शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार, इस राशि के लोग अपने परिवार के बेहद करीब होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं। इनकी देखभाल करने की भावना और कल्पनाशक्ति काफी मजबूत होती है।

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कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। किसी खास व्यक्ति से होने वाली मुलाकात आपके लंबे समय से अटके काम को पूरा कराने में मदद कर सकती है। बच्चों को स्कूल से जुड़ी किसी गतिविधि या यात्रा का अवसर मिलने से वे उत्साहित रहेंगे। जीवनसाथी का स्नेह और सहयोग आपको भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस कराएगा। हालांकि, कुछ लोग प्रतिस्पर्धा के कारण आपके बारे में गलत बातें करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी प्रतिष्ठा पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। शाम को मिलने वाली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है।



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: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।