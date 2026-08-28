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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka mesh rashifal 29 August 2026 today aries horoscope in hindi

मेष राशि वालों को अच्छी खबर मिलेगी, पढ़ें आज का राशिफल

Sat, 29 Aug 2026 05:01 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 29 Aug 2026 05:01 AM IST
सार

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए उत्साह, सम्मान और सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की सराहना होगी और किसी उपलब्धि के लिए आपको सम्मान या पुरस्कार भी मिल सकता है।

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Aaj ka mesh rashifal 29 August 2026 today aries horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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Aries Monthly Horoscope September 2026: मेष राशि अग्नि तत्व की ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता वाली राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक साहसी, स्पष्टवादी और तेजी से निर्णय लेने वाले होते हैं। हालांकि कई बार जल्दबाजी और आवेग इनके लिए चुनौती भी खड़ी कर सकते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जो साहस, ऊर्जा, संघर्ष क्षमता और निर्णय शक्ति के कारक माने जाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। 

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मेष राशि
आज का दिन मेष राशि वालों के लिए उत्साह, सम्मान और सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की सराहना होगी और किसी उपलब्धि के लिए आपको सम्मान या पुरस्कार भी मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और जिम्मेदारियों के प्रति गंभीरता वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगी। बॉस आपके काम करने के तरीके से प्रभावित हो सकते हैं और भविष्य में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिल सकती है।
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परिवार की बात करें तो संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपने उसे जो जिम्मेदारी सौंपी है, वह उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाने में सफल रहेगी। इससे आपको संतोष और खुशी मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से भी दिन राहत देने वाला रहेगा और पहले से चल रही किसी परेशानी में सुधार महसूस हो सकता है।
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हालांकि, दूसरों की मदद करने की आपकी आदत आज आपके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। कुछ लोग आपकी भलमनसाहत को गलत तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए हर किसी के मामले में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचें। परिवार में किसी छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संयम, प्रेम और आपसी समझ से स्थिति आसानी से संभल जाएगी।


मुख्य बिंदु:
करियर: मेहनत की तारीफ और सम्मान मिलने के योग।
धन: उपलब्धियों से आर्थिक लाभ के नए अवसर बन सकते हैं।
परिवार: संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी।
सेहत: पुरानी परेशानी में राहत मिल सकती है।
सावधानी: जरूरत से ज्यादा मदद करने से पहले परिस्थिति समझें।
रिश्ते: प्रेम और समझदारी से पारिवारिक विवाद सुलझेंगे।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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