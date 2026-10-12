फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka mesh rashifal 13 October 2026 today aries horoscope in hindi

आज का राशिफल: मेष राशि वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, पढ़ें 13 अक्तूबर का राशिफल

Tue, 13 Oct 2026 12:11 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Tue, 13 Oct 2026 12:11 PM IST
सार

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुख-सुविधाओं और आर्थिक प्रगति के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है। आपके सामने आगे बढ़ने के नए अवसर आ सकते हैं।

विज्ञापन
Aaj ka mesh rashifal 13 October 2026 today aries horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मेष राशि अग्नि तत्व की ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता वाली राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक साहसी, स्पष्टवादी और तेजी से निर्णय लेने वाले होते हैं। हालांकि कई बार जल्दबाजी और आवेग इनके लिए चुनौती भी खड़ी कर सकते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जो साहस, ऊर्जा, संघर्ष क्षमता और निर्णय शक्ति के कारक माने जाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। 

विज्ञापन


मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुख-सुविधाओं और आर्थिक प्रगति के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है। आपके सामने आगे बढ़ने के नए अवसर आ सकते हैं। हालांकि, जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ने से थोड़ी व्यस्तता महसूस हो सकती है, लेकिन आपका आत्मविश्वास और मेहनत आपको परिस्थितियों से निपटने में मदद करेंगे। किसी नए काम या योजना की शुरुआत करने का विचार बन सकता है, जो भविष्य में लाभकारी साबित हो सकता है।
विज्ञापन


घर में मेहमानों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। लंबे समय से अधूरी कोई इच्छा पूरी होने की उम्मीद भी बन सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में नई प्रेरणा मिलेगी और वे अपने लक्ष्य की ओर बेहतर ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि छोटी-सी गलती भी परेशानी पैदा कर सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना आपके लिए बेहतर रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्य बिंदु:
करियर: नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, काम में लापरवाही से बचें।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार और नए अवसरों के संकेत हैं।
परिवार: मेहमानों के आने से घर में खुशियां बढ़ेंगी।
शिक्षा: विद्यार्थियों का उत्साह और एकाग्रता बढ़ सकती है।
सलाह: नए काम की शुरुआत से पहले योजना जरूर बनाएं।

12-18 अक्तूबर का साप्ताहिक राशिफल: पांच राशियों के लिए शुभ रहेगा सप्ताह, जानें बाकी राशियों का हाल
ग्रह गोचर: अक्तूबर में बदलेगी इन ग्रहों की चाल और बनेंगे 5 खास योग, जानें किन राशियों को होगा लाभ
मासिक राशिफल अक्तूबर 2026: इन 4 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की और धन लाभ के योग, पढ़ें 12 राशियों का हाल
मेष राशि वालों को स्वास्थ्य और संगति को लेकर सतर्क रहना होगा, पढ़ें अक्तूबर का मासिक राशिफल

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed