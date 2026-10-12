फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka dhanu rashifal 13 October 2026 today sagittarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: धनु राशि वाले अनावश्यक खर्चों को सीमित रखें, पढ़ें 13 अक्तूबर का राशिफल

Tue, 13 Oct 2026 12:11 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Tue, 13 Oct 2026 12:11 PM IST
सार

धनु राशि वालों के लिए आज बातचीत का तरीका और व्यवहार सफलता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपकी विनम्रता और प्रभावशाली वाणी से लोग प्रभावित हो सकते हैं।

विज्ञापन
Aaj ka dhanu rashifal 13 October 2026 today sagittarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

विज्ञापन


धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
धनु राशि वालों के लिए आज बातचीत का तरीका और व्यवहार सफलता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपकी विनम्रता और प्रभावशाली वाणी से लोग प्रभावित हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने का अवसर या कोई उत्साहजनक समाचार मिल सकता है। नए काम की तलाश कर रहे लोगों के लिए भी संभावनाओं पर विचार करने का समय है। हालांकि, बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, क्योंकि गैरजरूरी खरीदारी आर्थिक दबाव बढ़ा सकती है।
विज्ञापन


पारिवारिक जीवन में आपसी सहयोग और सामंजस्य बना रहने की उम्मीद है। किसी नई व्यावसायिक साझेदारी की योजना बना रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति की पृष्ठभूमि और समझौते की शर्तों की जांच जरूर करें। घर या संपत्ति खरीदने की इच्छा भी प्रबल हो सकती है। ऐसे किसी बड़े निर्णय में अपनी आर्थिक क्षमता और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखना बेहतर रहेगा। दूसरों के निजी मामलों में अनावश्यक दखल देने से बचें।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्य बिंदु:
करियर: नौकरी में नए अवसर या अच्छी खबर मिल सकती है।
धन: अनावश्यक खर्चों को सीमित रखें।
परिवार: घर में प्रेम और सहयोग का माहौल रहेगा।
संपत्ति: मकान खरीदने की योजना पर विचार कर सकते हैं।
सलाह: साझेदारी से पहले सभी शर्तें स्पष्ट कर लें।


12-18 अक्तूबर का साप्ताहिक राशिफल: पांच राशियों के लिए शुभ रहेगा सप्ताह, जानें बाकी राशियों का हाल
ग्रह गोचर: अक्तूबर में बदलेगी इन ग्रहों की चाल और बनेंगे 5 खास योग, जानें किन राशियों को होगा लाभ
मासिक राशिफल अक्तूबर 2026: इन 4 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की और धन लाभ के योग, पढ़ें 12 राशियों का हाल
धनु राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है महीना, पढ़ें अक्तूबर का मासिक राशिफल

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed