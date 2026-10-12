आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों की अटकी हुई डील आगे बढ़ सकती है, पढ़ें 13 अक्तूबर का राशिफल

कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्साह और सक्रियता से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत, कौशल और काम पूरा करने की क्षमता लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। इससे आपको प्रशंसा मिलने या नई जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिल सकता है। ऑनलाइन कारोबार, डिजिटल सेवाओं या इंटरनेट के माध्यम से काम करने वाले लोगों को नए संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना है। व्यापार में लंबे समय से रुकी हुई किसी डील पर सकारात्मक प्रगति हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है।परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, विशेषकर बच्चों के साथ बातचीत और गतिविधियों से मन प्रसन्न रह सकता है। हालांकि, वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करें और जल्दबाजी से बचें। नए लोगों से जुड़ते समय उनके साथ व्यावसायिक संबंध बनाने से पहले जरूरी जानकारी प्राप्त करें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और जरूरी कामों को प्राथमिकता देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।करियर: मेहनत की सराहना और नई जिम्मेदारी मिल सकती है।कारोबार: अटकी हुई डील आगे बढ़ने की संभावना है।धन: व्यावसायिक गतिविधियों से आर्थिक लाभ के संकेत हैं।परिवार: बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।सावधानी: वाहन चलाते समय सतर्क रहें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।