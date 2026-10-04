आज का राशिफल: मीन राशि वालों को रिश्तों में बरतनी होगी सावधानी, जानें 5 अक्तूबर का राशिफल
घूमने-फिरने या अपने पसंदीदा शौक के लिए समय मिल सकता है। सरकारी योजनाओं से लाभ के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर सामने आ सकते हैं, जबकि संतान की सेहत पर थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देना उचित रहेगा।
विस्तार
मीन राशि को राशि चक्र की बारहवीं और अंतिम राशि माना जाता है और इसका संबंध जल तत्व से है। इस राशि के जातक भावुक, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए आगे रहते हैं। रिश्तों में मीन राशि के लोग बेहद समर्पित और भरोसेमंद होते हैं। हालांकि, अधिक भावुक होने की वजह से कभी-कभी ये छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान हो सकते हैं।
मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज का दिन परिवार के साथ खुशी और सुकून भरे पल बिताने का अवसर देगा। पुराने मतभेद बातचीत के जरिए दूर किए जा सकते हैं और रिश्तों में फिर से गर्माहट आएगी। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या नकारात्मकता रखने के बजाय सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। घूमने-फिरने या अपने पसंदीदा शौक के लिए समय मिल सकता है। सरकारी योजनाओं से लाभ के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर सामने आ सकते हैं, जबकि संतान की सेहत पर थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देना उचित रहेगा।
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