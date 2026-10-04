आज का राशिफल: मीन राशि वालों को रिश्तों में बरतनी होगी सावधानी, जानें 5 अक्तूबर का राशिफल

मीन राशि को राशि चक्र की बारहवीं और अंतिम राशि माना जाता है और इसका संबंध जल तत्व से है। इस राशि के जातक भावुक, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए आगे रहते हैं। रिश्तों में मीन राशि के लोग बेहद समर्पित और भरोसेमंद होते हैं। हालांकि, अधिक भावुक होने की वजह से कभी-कभी ये छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान हो सकते हैं।

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