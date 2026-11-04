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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka meen rashifal 5 November 2026 today pisces horoscope in hindi

आज का राशिफल: मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन? पढ़ें 5 नवंबर का राशिफल

Thu, 05 Nov 2026 05:12 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 05 Nov 2026 05:12 AM IST
सार

आज टीमवर्क और आपसी सहयोग आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोल सकते हैं। आप लोगों को साथ लेकर चलने में सफल रहेंगे और सामूहिक प्रयासों से कामकाज में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

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Aaj ka meen rashifal 5 November 2026 today pisces horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है।  आज का राशिफल

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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज टीमवर्क और आपसी सहयोग आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोल सकते हैं। आप लोगों को साथ लेकर चलने में सफल रहेंगे और सामूहिक प्रयासों से कामकाज में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने और वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के अवसर मिलने के संकेत हैं। यदि आप किसी नए व्यापार या काम की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे जुड़ी संभावनाओं का आकलन करने के लिए दिन अच्छा रह सकता है। कारोबार का विस्तार करने के अवसरों को पहचानें और उचित योजना के साथ आगे बढ़ें।
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सामूहिक चर्चा या बैठक में अपनी राय खुलकर रखें, क्योंकि आपके विचार दूसरों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता को सामने लाने का अवसर मिलेगा। आर्थिक लेनदेन में आपकी समझदारी काम आएगी और परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। मित्रों के साथ संबंधों में भी मधुरता बढ़ सकती है। आज आपका सहयोगपूर्ण व्यवहार, सूझबूझ और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। 
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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