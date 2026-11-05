6 नवंबर का पंचांग: कार्तिक माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Thu, 05 Nov 2026 07:38 PM IST
सार
6 November Ka Panchang: 06 नवंबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में है, जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं।
विज्ञापन
विस्तार
Panchang 06 November 2026 : शुक्रवार, 06 नवंबर को धनतेरस है। इस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर हस्त नक्षत्र और विष्कंभ योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव होते हैं। आइए जानते हैं 06 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:26
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 06 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:40
सूर्यास्त का समय- 17:28
चन्द्रोदय- 03:40
चन्द्रास्त- 15:34
आज का अशुभ मुहूर्त - 06 नवंबर 2026
गुलिक काल: 08:01 − 09:22
राहुकाल: 10:43 − 12:04
यमगण्ड: 14:46 − 16:07
06 नवंबर 2026, शुक्रवार के दिन का चौघड़िया
चर- 06:39 - 08:00
लाभ- 08:00 - 09:21
अमृत -09:21 - 10:42
काल -10:42 - 12:03
शुभ- 12:03 - 13:24
रोग - 13:24 - 14:45
उद्वेग- 14:45 - 16:06
चर- 16:06 - 17:27
06 नवंबर 2026, शुक्रवार की रात का चौघड़िया
रोग - 17:27 - 19:06
काल - 19:06 - 20:45
लाभ - 20:45 - 22:24
उद्वेग- 22:24 - 00:04, 7 नवंबर
शुभ- 00:04 - 01:43, 7 नवंबर
अमृत- 01:43 - 03:22, 7 नवंबर
चर - 03:22 - 05:01, 7 नवंबर
रोग - 05:01 - 06:40, 7 नवंबर
2027 में मेष सहित इन राशि के लोगों पर होगी शनि की नजर, बिजनेस-नौकरी में लापरवाही पड़ेगी भारी
विज्ञापन
आज का पंचांग- 06 नवंबर 2026
|तिथि
|द्वादशी
|10:32 तक
|नक्षत्र
|हस्त
|28:39 तक
|प्रथम करण
|तैतिल
|10:32 तक
|द्वितीय करण
|गारा
|22:39 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|शुक्रवार
|योग
|विष्कंभ
|28:10 तक
|सूर्योदय
|06:40
|सूर्यास्त
|17:28
|चंद्रमा
|कन्या राशि में
|राहुकाल
|10:43 − 12:04
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|कार्तिक
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:42 − 12:26
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:26
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 06 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:40
सूर्यास्त का समय- 17:28
चन्द्रोदय- 03:40
चन्द्रास्त- 15:34
आज का अशुभ मुहूर्त - 06 नवंबर 2026
गुलिक काल: 08:01 − 09:22
राहुकाल: 10:43 − 12:04
यमगण्ड: 14:46 − 16:07
06 नवंबर 2026, शुक्रवार के दिन का चौघड़िया
चर- 06:39 - 08:00
लाभ- 08:00 - 09:21
अमृत -09:21 - 10:42
काल -10:42 - 12:03
शुभ- 12:03 - 13:24
रोग - 13:24 - 14:45
उद्वेग- 14:45 - 16:06
चर- 16:06 - 17:27
06 नवंबर 2026, शुक्रवार की रात का चौघड़िया
रोग - 17:27 - 19:06
काल - 19:06 - 20:45
लाभ - 20:45 - 22:24
उद्वेग- 22:24 - 00:04, 7 नवंबर
शुभ- 00:04 - 01:43, 7 नवंबर
अमृत- 01:43 - 03:22, 7 नवंबर
चर - 03:22 - 05:01, 7 नवंबर
रोग - 05:01 - 06:40, 7 नवंबर
2027 में मेष सहित इन राशि के लोगों पर होगी शनि की नजर, बिजनेस-नौकरी में लापरवाही पड़ेगी भारी
विज्ञापन
लकी राशियां: 6 नवंबर तक इन राशि वालों का भाग्य रहेगा मजबूत, नौकरी-निवेश और व्यापार में मिलेंगे शानदार परिणाम
विज्ञापन
विज्ञापन
बुध-मंगल केंद्र दृष्टि: अगले सप्ताह चमकेगी 4 राशियों की किस्मत, धन लाभ और तरक्की के बनेंगे योग
विज्ञापन