6 नवंबर का पंचांग: कार्तिक माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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शुक्रवार, 06 नवंबर को धनतेरस है। इस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर हस्तनक्षत्र और विष्कंभ योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव होते हैं। आइए जानते हैं 06 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।