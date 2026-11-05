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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Rashifal 06 November 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

राशिफल 06 नवंबर: कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों को मिलेगा बड़ा लाभ, पढ़ें दैनिक राशिफल

Thu, 05 Nov 2026 02:45 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 05 Nov 2026 02:45 PM IST
सार

Rashifal 06 November 2026: जानिए आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। यहां पढ़ें नौकरी, व्यापार, प्रेम, धन और स्वास्थ्य से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां।

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Aaj Ka Rashifal 06 November 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
06 नवंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Rashifal 06 November 2026: आज 6 नवंबर 2026, शुक्रवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए नई उम्मीदें, अवसर और चुनौतियां लेकर आया है। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या आज आपको नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी या आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है? क्या प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी? आज के दैनिक राशिफल में जानिए अपनी राशि के अनुसार नौकरी, करियर, व्यापार, धन, प्रेम, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ी भविष्यवाणियां। साथ ही जानें आज का शुभ रंग, शुभ अंक और दिन को बेहतर बनाने के ज्योतिषीय उपाय। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 06  2026 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, तो पढ़ें आज का राशिफल और अपने दिन की शुरुआत सही योजना और सकारात्मक सोच के साथ करें।

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Aaj Ka Rashifal 06 November 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है। करियर में अचानक कोई अच्छी खबर मिलने या कामकाज में तेजी से प्रगति होने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि, कुछ लोग आपकी सफलता से असहज होकर आपके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में किसी की बातों में आने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें। समझदारी और संयम से हर चुनौती का सामना कर पाएंगे। आर्थिक मामलों में भी राहत मिलने के संकेत हैं और लंबे समय से चले आ रहे कर्ज को कम करने का अवसर मिल सकता है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें, क्योंकि छोटी-सी परेशानी भी अतिरिक्त खर्च का कारण बन सकती है। संतान की पढ़ाई या भविष्य को लेकर मन में चिंता रह सकती है, इसलिए उन्हें सही मार्गदर्शन दें। प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई योजना भविष्य में अच्छा लाभ दिला सकती है।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
आज भाग्य का साथ मिलने से आपके कई काम बन सकते हैं। जिस काम को लेकर आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उसमें सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। कारोबार करने वालों के लिए कोई नई योजना शुरू करने या अपने काम को आगे बढ़ाने का अच्छा अवसर मिल सकता है। आपका उत्साह और आत्मविश्वास भी बना रहेगा। निजी जीवन में खुशियां बढ़ाने का मौका मिलेगा। जीवनसाथी के लिए कोई खास उपहार या सरप्राइज प्लान करना रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ा सकता है। हालांकि, कामकाज का दबाव आपको थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकता है, जिसका असर घर के माहौल पर पड़ने की आशंका है। इसलिए अपनी व्यस्तता और तनाव को परिवार के रिश्तों के बीच न आने दें। बातचीत में मधुरता बनाए रखें। आज जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के बजाय धैर्य और समझदारी से उठाए गए कदम आपको बेहतर परिणाम दिला सकते हैं।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
आज आपकी प्रतिभा और मेहनत लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। नई ऊर्जा और उत्साह के साथ किए गए प्रयास कार्यक्षेत्र में आपको अलग पहचान दिलाएंगे। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं और आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए कदम उठा सकते हैं। हालांकि, काम का दबाव बढ़ने से शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के साथ आराम के लिए भी समय निकालें। बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी बरतें। संतान के नौकरी के सिलसिले में दूर जाने की खबर मन को भावुक कर सकती है। ऐसे समय में अपनी भावनाओं के साथ-साथ उसकी जरूरतों और भविष्य को भी समझने का प्रयास करें। दूसरों के निजी मामलों में अनावश्यक दखल देने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आपने भाई से कोई वादा किया है, तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। अपनों के प्रति जिम्मेदारी निभाने से रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
आज आपके जीवन में सुख-सुविधाओं के साथ पारिवारिक खुशियां भी बढ़ सकती हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलने से मन को सुकून मिलेगा और महत्वपूर्ण फैसले लेने में भी मदद मिलेगी। यदि पारिवारिक कारोबार में लंबे समय से किसी बात को लेकर नाराजगी या मतभेद चल रहे हैं, तो उन्हें दूर करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। बातचीत में थोड़ी समझदारी दिखाएंगे, तो रिश्तों में पुराना अपनापन लौट सकता है। आज यात्रा के योग भी बन रहे हैं। यात्रा के दौरान अपने सामान और जरूरी दस्तावेजों की सुरक्षा का ध्यान रखें। दूर रह रहे किसी परिजन की ओर से अच्छी खबर मिलने से घर का माहौल खुशनुमा हो सकता है। अपने रहन-सहन और सुख-सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कुछ खर्च करने का मन करेगा। यदि आप अपनी जरूरतों और बजट के बीच संतुलन बनाए रखेंगे, तो खरीदारी का आनंद भी मिलेगा और आर्थिक स्थिति पर अनावश्यक दबाव भी नहीं पड़ेगा।

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