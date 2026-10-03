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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka meen rashifal 4 October 2026 today pisces horoscope in hindi

आज का राशिफल: मीन राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, पढ़ें 4 अक्तूबर का राशिफल

Sun, 04 Oct 2026 05:12 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 04 Oct 2026 05:12 AM IST
सार

आज आपके काम और उपलब्धियों के कारण सामाजिक स्तर पर सम्मान बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में नए अवसर सामने आने की संभावना है और सहकर्मियों का सहयोग आपको कठिन जिम्मेदारियां पूरी करने में मदद करेगा।

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Aaj ka meen rashifal 4 October 2026 today pisces horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है।  आज का राशिफल

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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज आपके काम और उपलब्धियों के कारण सामाजिक स्तर पर सम्मान बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में नए अवसर सामने आने की संभावना है और सहकर्मियों का सहयोग आपको कठिन जिम्मेदारियां पूरी करने में मदद करेगा। किसी महत्वपूर्ण काम में टीम का साथ मिलने से समय और मेहनत दोनों बच सकते हैं। हालांकि बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। आपकी कही कोई छोटी बात सामने वाले को गलत समझ आ सकती है और इससे अनावश्यक विवाद पैदा हो सकता है।
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किसी के बारे में सुनी-सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास करने के बजाय पहले तथ्यों की पुष्टि करना बेहतर रहेगा। निजी जीवन में परिवार से जुड़ी कोई पुरानी चिंता दूर हो सकती है। विवाह से संबंधित अड़चन समाप्त होने की खबर मिल सकती है, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा। दांपत्य जीवन में आपसी समझ, प्रेम और अपनापन बना रहेगा। आज अपनी उपलब्धियों के साथ-साथ रिश्तों को समय देना भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
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मुख्य बिंदु:
सम्मान और उपलब्धियां बढ़ सकती हैं
कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे
वाणी पर संयम रखना जरूरी
विवाह संबंधी पुरानी बाधा दूर हो सकती है

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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