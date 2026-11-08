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आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों को मिल सकता है मेहनत का फल, जानें क्या कहता है भविष्यफल

Mon, 09 Nov 2026 06:31 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 09 Nov 2026 06:31 AM IST
सार

परिवार में शादी-विवाह से जुड़ी कोई पुरानी अड़चन दूर हो सकती है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा होगा। हालांकि, आपकी स्पष्टवादिता को कोई गलत तरीके से समझ सकता है। इसलिए अपनी बात ईमानदारी से कहें, लेकिन भाषा में संतुलन बनाए रखें। धैर्य और समझदारी से परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे।

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Aaj ka vrishchik rashifal 9 November 2026 today scorpio horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं और इसे जल तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के लोग दृढ़ निश्चयी, रहस्यमयी और जुनूनी स्वभाव के होते हैं। ये जिस काम को करने की ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। इनके अंदर परिस्थितियों को गहराई से समझने और कठिन समय में भी डटे रहने की खास क्षमता होती है। मंगलवार का दिन इनके लिए शुभ माना जाता है।

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वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
आज किसी बड़े जोखिम में पैसा लगाने या बिना पूरी जानकारी के कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने से बचना चाहिए। कारोबार में तकनीकी खराबी या कोई छोटी रुकावट आपके काम की गति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। किसी व्यक्ति की बातों में आकर फैसला न लें और हर प्रस्ताव की अच्छी तरह जांच करें। सही साझेदार के साथ मिलकर काम करने पर लाभ मिलने की संभावना है, इसलिए सहयोगी चुनते समय सावधानी बरतें। परिवार में शादी-विवाह से जुड़ी कोई पुरानी अड़चन दूर हो सकती है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा होगा। हालांकि, आपकी स्पष्टवादिता को कोई गलत तरीके से समझ सकता है। इसलिए अपनी बात ईमानदारी से कहें, लेकिन भाषा में संतुलन बनाए रखें। धैर्य और समझदारी से परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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