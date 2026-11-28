मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज अचानक धन लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं। कारोबार में अच्छा मुनाफा होने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और लंबे समय से अटका हुआ कोई पुराना पैसा भी वापस मिलने की संभावना है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी अच्छी खबर का इंतजार खत्म हो सकता है। मनचाहा अवसर मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर को नई दिशा मिल सकती है। घर में किसी नए मेहमान के आगमन से खुशियों का माहौल बनेगा। परिवार के सदस्य उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे। वैवाहिक जीवन में यदि पिछले कुछ समय से कोई नाराजगी या दूरी बनी हुई थी, तो उसे दूर करने के लिए आप दिल से प्रयास करेंगे। हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहयोगी की कही हुई बात आपको थोड़ी परेशान या भावुक कर सकती है। ऐसी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य बनाए रखें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।