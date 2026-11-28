धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज मन की कोई इच्छा पूरी न होने के कारण थोड़ी बेचैनी या निराशा महसूस हो सकती है। ऐसे में खुद को नकारात्मक विचारों में उलझाने के बजाय सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें। कार्यक्षेत्र में भी मन कुछ कम लग सकता है, इसलिए जरूरी कामों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करने का प्रयास करें। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जिससे आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ किसी छोटी-सी बात पर मतभेद होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में बहस करने के बजाय धैर्य और प्यार से बातचीत करें। कार्यक्षेत्र में विरोधियों की गतिविधियों पर भी नजर रखना जरूरी होगा। किसी के बहकावे में आकर कोई निर्णय न लें और अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा करने से बचें। आज शांत मन और व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।