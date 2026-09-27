आज का राशिफल: मकर राशि वालों को मिलेगा मेहनत का फल, पढ़ें 28 सितंबर का राशिफल

मकर राशि मकर राशि के लोग मेहनती, अनुशासित और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। इन्हें राशि चक्र की दसवीं राशि माना गया है। इनके स्वामी शनि होते हैं, जो कर्म और अनुशासन के कारक हैं। इन राशि वालों को नीलम धारण करना चाहिए। यह जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए जाना जाता है।

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आज स्वास्थ्य को लेकर राहत महसूस होगी और माता-पिता का आशीर्वाद आपके लिए सौभाग्य का कारण बनेगा। लंबे समय से अटके काम पूरे होने की उम्मीद है, इसलिए जिम्मेदारियों को टालने के बजाय समय पर पूरा करें। संतान की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो आपसी रिश्ता और मजबूत होगा। पुराने कर्ज से राहत मिलने के संकेत हैं। साथ ही आसपास के लोगों की नीयत को समझकर ही कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना आपके हित में रहेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।