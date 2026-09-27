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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka makar rashifal 28 September 2026 Capricorn horoscope in hindi

आज का राशिफल: मकर राशि वालों को मिलेगा मेहनत का फल, पढ़ें 28 सितंबर का राशिफल

Mon, 28 Sep 2026 06:48 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 28 Sep 2026 06:48 AM IST
सार

पुराने कर्ज से राहत मिलने के संकेत हैं। साथ ही आसपास के लोगों की नीयत को समझकर ही कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना आपके हित में रहेगा।

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Aaj ka makar rashifal 28 September 2026 Capricorn horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मकर राशि मकर राशि के लोग मेहनती, अनुशासित और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। इन्हें राशि चक्र की दसवीं राशि माना गया है। इनके स्वामी शनि होते हैं, जो कर्म और अनुशासन के कारक हैं। इन राशि वालों को नीलम धारण करना चाहिए। यह जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए जाना जाता है।

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मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज स्वास्थ्य को लेकर राहत महसूस होगी और माता-पिता का आशीर्वाद आपके लिए सौभाग्य का कारण बनेगा। लंबे समय से अटके काम पूरे होने की उम्मीद है, इसलिए जिम्मेदारियों को टालने के बजाय समय पर पूरा करें। संतान की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो आपसी रिश्ता और मजबूत होगा। पुराने कर्ज से राहत मिलने के संकेत हैं। साथ ही आसपास के लोगों की नीयत को समझकर ही कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना आपके हित में रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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