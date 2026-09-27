आज का राशिफल: कन्या राशि वालों के लिए शुभ रहेगा दिन, धन लाभ के साथ मिलेंगे सफलता के अवसर

कन्या राशि कन्या राशि के लोग बुद्धिमान, व्यवस्थित और मेहनती स्वभाव के होते हैं। इन्हें राशि चक्र की छठी राशि माना गया है। इनके स्वामी बुध होते हैं, जो बुद्धि और वाणी के कारक हैं। इन राशि वालों को पन्ना धारण करना चाहिए। यह एकाग्रता और सकारात्मकता के लिए जाना जाता है।

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आज आपको हर कदम पर संतुलन और सावधानी बनाए रखने की जरूरत होगी। संतान की संगति पर ध्यान दें और वाहन चलाते समय किसी भी तरह की लापरवाही न करें। पुराने लेन-देन का बोझ कम होने से मन को राहत मिलेगी। अपनी पसंद और शौक की चीजों पर खर्च करने का मन बन सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और साथी के साथ कहीं बाहर जाने का अच्छा अवसर भी मिल सकता है।



साप्ताहिक राशिफल: 28 सितंबर से 4 अक्तूबर तक इन राशियों को रहना होगा सावधान, जानें सभी 12 राशियों का हाल

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