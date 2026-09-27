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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 28 September 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल: इन 5 राशि वालों को आज मिलेगा बड़ा लाभ, निवेश-नौकरी में आएगा बड़ा मोड़

Mon, 28 Sep 2026 06:09 AM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 28 Sep 2026 06:09 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 28 september 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक का हाल।

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Today Prediction Horoscope of 28 September 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


मेष राशि वालों की मन की इच्छा पूरी हो सकती है। आज कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती हैं। अटके हुए काम तेजी से पूरे हो सकते हैं और कारोबार में नई गति आएगी। हालांकि पिताजी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है।
Today Prediction Horoscope of 28 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों केलिए दिन खास रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में जाता दिखाई दे सकता है। आपकी कोशिशें धीरे-धीरे सफलता की दिशा में बढ़ेंगी। इसके अलावा व्यापार में रुके हुए कामों में भी प्रगति देखने को मिल सकती है। आज प्रगति के साथ सहयोग भी मिलता रहेगा।

Today Prediction Horoscope of 28 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
आपको आज सावधानी रखनी होगी और परिवार से जुड़ी निजी बातों को दूसरों के साथ साझा करने से बचें। पुराने अनुभव आज सही निर्णय लेने में आपकी मदद करेंगे और समझदारी से उठाया गया कदम लाभदायक रहेगा।

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Today Prediction Horoscope of 28 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात हो सकती है। साथ ही, उत्साह बढ़ाने वाली कोई अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं। लेकिन दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचें।

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Today Prediction Horoscope of 28 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

सिंह राशि
आज आपके लिए दिन शुभ रहेगा। अगर किसी दूर की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। आज आपको राहत महसूस होगी। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है।

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