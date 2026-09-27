आज का राशिफल: इन 5 राशि वालों को आज मिलेगा बड़ा लाभ, निवेश-नौकरी में आएगा बड़ा मोड़

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला







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मेष राशि

मेष राशि वालों की मन की इच्छा पूरी हो सकती है। आज कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती हैं। अटके हुए काम तेजी से पूरे हो सकते हैं और कारोबार में नई गति आएगी। हालांकि पिताजी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है।

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों केलिए दिन खास रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में जाता दिखाई दे सकता है। आपकी कोशिशें धीरे-धीरे सफलता की दिशा में बढ़ेंगी। इसके अलावा व्यापार में रुके हुए कामों में भी प्रगति देखने को मिल सकती है। आज प्रगति के साथ सहयोग भी मिलता रहेगा।

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मिथुन राशि

आपको आज सावधानी रखनी होगी और परिवार से जुड़ी निजी बातों को दूसरों के साथ साझा करने से बचें। पुराने अनुभव आज सही निर्णय लेने में आपकी मदद करेंगे और समझदारी से उठाया गया कदम लाभदायक रहेगा।

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कर्क राशि

किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात हो सकती है। साथ ही, उत्साह बढ़ाने वाली कोई अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं। लेकिन दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचें।

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