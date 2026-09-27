आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों के लिए खास रहेगा सोमवार, नए काम से मिल सकता है लाभ

कुंभ राशि के लोग स्वतंत्र विचारों वाले, रचनात्मक और नई सोच रखने वाले होते हैं। इन्हें राशि चक्र की ग्यारहवीं राशि माना गया है। इनके स्वामी शनि होते हैं, जो कर्म और न्याय के कारक हैं। इन राशि वालों को नीलम धारण करना चाहिए। यह सफलता और स्थिरता के लिए प्रभावशाली माना जाता है। आज का राशिफल

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