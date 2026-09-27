आज का राशिफल: मीन राशि वालों के लिए शुभ रहेगा दिन, अचानक धन लाभ के बनेंगे योग
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 28 Sep 2026 05:51 AM IST
सार
प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और साथी का साथ मन को सुकून देगा। आपकी मधुर वाणी लोगों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करेगी, लेकिन साथ ही विरोधियों से थोड़ा सतर्क रहना समझदारी होगी।
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विस्तार
मीन राशि: मीन राशि के लोग भावुक, दयालु और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। इन्हें राशि चक्र की बारहवीं राशि माना गया है। इनके स्वामी गुरु होते हैं, जो ज्ञान और सौभाग्य के कारक हैं। इन राशि वालों को पुखराज धारण करना चाहिए। यह सुख-समृद्धि और सौभाग्य के लिए जाना जाता है।
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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज दिन सकारात्मक परिणामों से भरा रह सकता है। समझदारी और सोच-विचार के साथ किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है। व्यापार में सफलता के अवसर मिलेंगे और रुका हुआ पैसा वापस आने से आर्थिक राहत महसूस होगी। प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और साथी का साथ मन को सुकून देगा। आपकी मधुर वाणी लोगों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करेगी, लेकिन साथ ही विरोधियों से थोड़ा सतर्क रहना समझदारी होगी।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।