आज का राशिफल: मीन राशि वालों के लिए शुभ रहेगा दिन, अचानक धन लाभ के बनेंगे योग

मीन राशि: मीन राशि के लोग भावुक, दयालु और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। इन्हें राशि चक्र की बारहवीं राशि माना गया है। इनके स्वामी गुरु होते हैं, जो ज्ञान और सौभाग्य के कारक हैं। इन राशि वालों को पुखराज धारण करना चाहिए। यह सुख-समृद्धि और सौभाग्य के लिए जाना जाता है।

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