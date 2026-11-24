मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आ सकते हैं। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। आपकी मेहनत और निरंतर प्रयास लंबे समय से अटके हुए कामों को पूरा कराने में मदद करेंगे। जीवनशैली को बेहतर बनाने और अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश भी सफल हो सकती है। हालांकि, सेहत को लेकर लापरवाही न करें और व्यस्तता के बीच अपने लिए भी समय निकालें। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन होने से रौनक बढ़ सकती है। जीवनसाथी के साथ प्यार भरे पल बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में नई गर्माहट और नजदीकियां आएंगी। आज पारिवारिक सहयोग और आपकी मेहनत मिलकर कई मामलों में अच्छे परिणाम दे सकते हैं। अपनों की खुशियों में शामिल होने से मन को विशेष संतोष मिलेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।