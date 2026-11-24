मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज कारोबार में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और सही रणनीति के साथ आप उनका समाधान निकालने में सफल हो सकते हैं। किसी व्यक्ति की सलाह को बिना सोचे-समझे मानने के बजाय अपनी समझ और अनुभव के आधार पर निर्णय लें। सरकारी विभागों से जुड़े काम पूरे कराने के लिए थोड़ी अतिरिक्त मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी दस्तावेज और प्रक्रियाएं पहले से व्यवस्थित रखें। वैवाहिक जीवन में एक-दूसरे को समय देना और भावनाओं को समझना जरूरी होगा। छोटी-छोटी बातों को लेकर दूरी बनाने के बजाय खुलकर बातचीत करें। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होने की संभावना है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि, पिता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। उनकी देखभाल और जरूरत पड़ने पर उचित जांच को प्राथमिकता दें। आज धैर्य, पारिवारिक सहयोग और सही योजना के साथ आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।