1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला







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मेष राशि



आज कामकाज की व्यस्तता और बढ़ती जिम्मेदारियों से थकान हो सकती है। धैर्य रखकर सभी काम संभालने का प्रयास करें। पुरानी स्वास्थ्य समस्या उभर सकती है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें। वाहन खरीदने की योजना है तो जल्दबाजी न करें। आर्थिक मामलों में दूसरों पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें। परिवार से किया कोई पुराना वादा पूरा करने की जिम्मेदारी भी आ सकती है।



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2 of 12 वृषभ राशि - फोटो : amarujala

वृषभ राशि



आज का दिन खुशियों और नए अवसरों से भरा रह सकता है। आपकी रचनात्मकता लोगों को प्रभावित करेगी और नए लोगों से दोस्ती हो सकती है। अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। हालांकि, बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। अविवाहित लोगों की जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य को नई नौकरी मिलने से घर में खुशी का माहौल बनेगा।



3 of 12 मिथुन राशि - फोटो : amarujala

मिथुन राशि



आज बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि आपकी कोई बात गलत समझी जा सकती है। ऑनलाइन खरीदारी में सावधानी बरतें। प्रॉपर्टी से जुड़ा फैसला लेने से पहले सभी दस्तावेजों की जांच जरूर करें। मन भटकने से जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं तय करें और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। धैर्य और समझदारी से काम लेने पर परेशानियां कम होंगी।



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4 of 12 कर्क राशि - फोटो : amarujala

कर्क राशि



आज परिवार में सुख-सुविधाएं और खुशियां बढ़ सकती हैं। किसी दूर रहने वाले रिश्तेदार से शुभ समाचार मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। हालांकि, पुराने लेन-देन से जुड़ा मामला चिंता बढ़ा सकता है। बातचीत से समाधान निकालने का प्रयास करें। घर में नया वाहन या कोई बड़ी सुविधा खरीदने की योजना बन सकती है। आर्थिक स्थिति देखकर ही फैसला लेना बेहतर होगा।



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5 of 12 सिंह राशि - फोटो : amarujala