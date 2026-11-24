कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज का दिन कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। यात्रा या घूमने-फिरने के दौरान कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो भविष्य में आपके काफी काम आएगी। इसलिए नए अनुभवों और लोगों से मिलने वाली उपयोगी बातों पर ध्यान दें। कार्यक्षेत्र में किसी विषय को लेकर विवाद या मतभेद होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर अपनी बात समझाना बेहतर होगा। माता-पिता का आशीर्वाद लेकर शुरू किया गया कोई काम सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकता है। घर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की योजना भी बन सकती है। हालांकि, खरीदारी से पहले बजट और अपनी वास्तविक जरूरत का आकलन जरूर करें। समझदारी से लिए गए फैसले आपको अनावश्यक तनाव से बचाएंगे।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।