वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज आपके मन में कारोबार को लेकर कुछ नए और उपयोगी विचार आ सकते हैं। यदि आप अपनी व्यावसायिक योजनाओं में बदलाव करने या काम का विस्तार करने की सोच रहे हैं, तो इन विचारों पर गंभीरता से विचार करना फायदेमंद रहेगा। विदेश से जुड़े व्यापार या व्यावसायिक गतिविधियों में कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। नए लोगों से मुलाकात होने के साथ ऐसे संपर्क बन सकते हैं, जो भविष्य में किसी बड़े अवसर का रास्ता खोलें। हालांकि, पिताजी की कोई बात आपको थोड़ी चुभ सकती है। ऐसी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उनके अनुभव और भावनाओं को समझने का प्रयास करें। कभी-कभी उनकी सलाह भविष्य की किसी परेशानी से बचाने में मदद कर सकती है। लंबे समय से खोई हुई कोई प्रिय वस्तु अचानक मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा और दिन की खुशी दोगुनी हो जाएगी।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।