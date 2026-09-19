आज का राशिफल: मकर राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा, पढ़ें 20 सितंबर का राशिफल
मकर राशि वालों के लिए आज परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती नजर आएंगी। भाग्य का साथ मिलने से अटके हुए कामों में गति आ सकती है।
विस्तार
मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल
मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
मकर राशि वालों के लिए आज परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती नजर आएंगी। भाग्य का साथ मिलने से अटके हुए कामों में गति आ सकती है। जिन लोगों को आप अब तक अपना विरोधी मानते रहे हैं, उनके व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। किसी गंभीर, गूढ़ या रहस्यमय विषय को जानने-समझने में आपकी रुचि बढ़ सकती है। इस दौरान किसी बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा।
स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी और व्यापार से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में हालांकि थोड़ी सावधानी जरूरी है। पार्टनर या विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति के साथ छोटी बात पर मतभेद हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर बात को संभालने का प्रयास करें। धैर्य और समझदारी के साथ आज का दिन काफी बेहतर बनाया जा सकता है। मां काली का स्मरण करना शुभ रहेगा।
मुख्य बिंदु:
- भाग्य का साथ मिलेगा।
- विरोधियों के व्यवहार में बदलाव आ सकता है।
- बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा।
- स्वास्थ्य और व्यापार में स्थिति अच्छी रहेगी।
- प्रेम संबंधों में धैर्य रखें।
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