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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 20 September 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वाले बड़े जोखिम लेने से बचें, पढ़ें 20 सितंबर का राशिफल

Sun, 20 Sep 2026 05:11 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 20 Sep 2026 05:11 AM IST
सार

कुंभ राशि के जातकों को आज थोड़ा सतर्क रहकर आगे बढ़ने की जरूरत होगी। दिन के कुछ हिस्सों में परिस्थितियां आपके अनुकूल न होने के कारण किसी बड़े जोखिम से बचना बेहतर रहेगा।

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Aaj ka kumbh rashifal 20 September 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
कुंभ राशि के जातकों को आज थोड़ा सतर्क रहकर आगे बढ़ने की जरूरत होगी। दिन के कुछ हिस्सों में परिस्थितियां आपके अनुकूल न होने के कारण किसी बड़े जोखिम से बचना बेहतर रहेगा। महत्वपूर्ण फैसले जल्दबाजी में लेने के बजाय हर पहलू पर अच्छी तरह विचार करें। स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही न करें। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें और शरीर को पर्याप्त आराम दें। हालांकि प्रेम और संतान से संबंधित मामलों में स्थितियां सकारात्मक बनी रह सकती हैं। 
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पार्टनर के साथ संबंधों में समझ और सहयोग देखने को मिलेगा। व्यापार करने वालों के लिए भी दिन सामान्य से बेहतर परिणाम देने वाला रह सकता है। आज सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी ऊर्जा को बेवजह की चिंताओं या विवादों में न लगाएं। शांत रहकर जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। परिस्थितियां भले ही थोड़ी चुनौतीपूर्ण हों, लेकिन सही रणनीति और संयम से आप दिन को संतुलित बना सकते हैं। गणेश जी का स्मरण करना शुभ रहेगा।
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मुख्य बिंदु:

  • बड़े जोखिम लेने से बचें।
  • महत्वपूर्ण फैसलों में जल्दबाजी न करें।
  • स्वास्थ्य और दिनचर्या का ध्यान रखें।
  • प्रेम और संतान पक्ष अच्छा रहेगा।
  • गणेश जी का स्मरण करें।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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