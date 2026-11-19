मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज किसी भी महत्वपूर्ण फैसले में जल्दबाजी करने के बजाय सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करना आपके लिए जरूरी होगा। मन में चल रही उलझनों को शांत दिमाग से सुलझाने की कोशिश करें। किसी काम या भविष्य की योजना को लेकर असमंजस हो तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना उपयोगी साबित हो सकता है। आज किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार मन में आ सकता है। शुरुआत में यह योजना भले ही छोटी लगे, लेकिन सही दिशा और निरंतर मेहनत के साथ आगे चलकर अच्छा लाभ दे सकती है। विवादों और अनावश्यक बहस से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा। हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी ऊर्जा जरूरी कामों में लगाएं। इस बीच मनोरंजन या छोटी यात्रा का अवसर मिले तो उसका लाभ उठा सकते हैं। इससे मन को ताजगी मिलेगी और रोजमर्रा की व्यस्तता से थोड़ी राहत भी मिलेगी।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।