1 of 13 Love Horoscope 21 November 2026 - फोटो : अमर उजाला







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Love Horoscope 21 November 2026: आज का दिन सभी राशियों के प्रेम जीवन के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को रिश्तों में नए अनुभव मिल सकते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को तनाव के कारण साथी के साथ मतभेद या विवाद का सामना करना पड़ सकता है। कुछ राशियों के लिए विवाह के योग भी बन रहे हैं। आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

मेष राशि वालों के लिए आज रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा। सिंगल जातकों को किसी नए रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले सामने वाले को अच्छी तरह समझने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। शादीशुदा लोगों के लिए दिन कुछ नए बदलाव लेकर आ सकता है।

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वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

आज कोई खास व्यक्ति आपसे मिलने आ सकता है। रिश्तों में खुशियों और प्यार का माहौल रहेगा। आपसी बातचीत और समझदारी से संबंधों में फिर से सकारात्मकता लाने में सफल होंगे। वहीं, शाम के समय घूमने जा सकते है।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

आज रिश्तों में तनाव की स्थिति बन सकती है। कोई व्यक्ति आपके सामने अपनी भावनाएं जाहिर कर सकता है। ऐसे में आज आपको वाणी का खास ध्यान रखना होगा। वहीं, बातों को समझने और सोच-समझकर प्रतिक्रिया देने की जरूरत आपको रहेगी।

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