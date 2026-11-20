Love Horoscope 21 November 2026: आज का दिन सभी राशियों के प्रेम जीवन के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को रिश्तों में नए अनुभव मिल सकते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को तनाव के कारण साथी के साथ मतभेद या विवाद का सामना करना पड़ सकता है। कुछ राशियों के लिए विवाह के योग भी बन रहे हैं। आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल।
आज का लव राशिफल 21 नवंबर 2026: मेष सहित इन चार राशि वालों के रिश्तों में बढ़ेगा अपनापन, शानदार रहेगी लव लाइफ
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 20 Nov 2026 06:00 PM IST
सार
Today Love Horoscope: आज कुछ राशि वालों के रिश्तों में प्यार और नजदीकियां बढ़ सकती हैं, जबकि कुछ लोगों को गलतफहमी से बचकर बातचीत में संयम रखने की जरूरत होगी। जानें सभी 12 राशियों के लिए आज का प्रेम राशिफल।
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