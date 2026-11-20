1 of 6 दिसंबर ग्रह गोचर प्रभाव - फोटो : amar ujala

साल 2026 का आखिरी महीना ज्योतिषीय नजरिए से बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। दिसंबर महीने में कई बड़े ग्रहों की स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा। जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन में देखने को मिलेगा। दिसंबर में शनि मीन राशि में रहते हुए मार्गी होंगे, देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में चलेंगे। इसके अलावा इस महीने राहु-केतु, सूर्य, बुध, शुक्र ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे। दिसंबर में ग्रहों की चाल बदलने के कारण कुछ राशि वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और तरक्की के नए-नए रास्ते खुलेंगे। आइए जानते हैं दिसंबर का महीना किस राशि वालों के लिए सबसे अच्छा रहेगा।



दिसंबर 2026 में ग्रहों का गोचर 2 दिसंबर- बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश

5 दिसंबर- राहु का मकर और केतु का कर्क राशि में गोचर

11 दिसंबर- शनि मीन राशि में होंगे मार्गी

13 दिसंबर- गुरु का सिंह राशि में वक्री

16 दिसंबर- सूर्य का धनु राशि में गोचर

22 दिसंबर- बुध का धनु राशि में प्रवेश

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2 of 6 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

दिसंबर में ये राशियां रहेंगी भाग्यशाली

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना बहुत ही शुभ और अनुकूल रहेगा। लंबे समय तक चली आ रही परेशानियां खत्म होंगी। लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। गुरु का आपके धन भाव में होने से अचानक धन लाभ हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों को वेतन में वृद्धि के योग रहेंगे। पुराने निवेश से आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। परिवार संग दिसंबर का महीना अच्छा बीतेगा। नया कारोबार शुरू करने के लिए दिसंबर का महीना बहुत ही शुभ साबित होगा।



3 of 6 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना आपके लिए सकारात्मक रहेगा। लगातार लाभ प्राप्ति के मौके मिलेंगे। भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा। जो काम अधूरे थे वह दोबारा से शुरू हो सकते हैं। आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता मिलेगी। कामकाज के सिलसिले में आपको घर से बाहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। लेन-देन में कोई फैसला आपके पक्ष में रहेगा। व्यापार के संबंध में विदेश की यात्राएं करने का अवसर मिलेगा।

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4 of 6 तुला राशि - फोटो : amar ujala

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। करियर-कारोबार के लिहाज से दिन बहुत ही अनुकूल रहेगा। आपकी आय में तेजी देखने को मिलेगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा काम आपके पक्ष में आ सकता है। नौकरीपेशा जातकों को नौकरी में प्रमोशन और वेतन में वृद्धि के योग हैं। इस महीने आपकी मकान या वाहन खरीदने की इच्छा पूरी होगी। व्यापार के लिहाज से महीना आपके कारोबार में विस्तार होगा। आय के नए -नए स्त्रोत खुल सकते हैं।

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5 of 6 कुंभ राशि - फोटो : amar ujala