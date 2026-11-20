1 of 13 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

Aaj Ka Rashifal: 21 नवंबर 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों और चंद्रमा की स्थिति के लिहाज से सभी राशियों के लिए अलग परिणाम लेकर आ सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज कुछ राशि वालों को विशेष लाभ मिल सकता है, जबकि कुछ जातकों के यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। वहीं, कुछ लोगों को पुरानी बातों के कारण मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।

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2 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदों और खुशियों के कई छोटे-बड़े अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाही खबर मिलने की संभावना है। लंबे समय से जिस अवसर का इंतजार था, वह अब आपके करीब आ सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उनकी मुलाकात किसी ऐसे खास व्यक्ति से हो सकती है, जिसकी बातचीत और व्यक्तित्व में उन्हें दिलचस्पी महसूस होगी। परिवार और रिश्तेदारों का सहयोग मिलने से आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और कई मामलों में भावनात्मक सहारा भी मिलेगा। हालांकि, किसी भी बात पर बेवजह बहस करने से बचें। छोटी-सी असहमति को बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन राहत भरा रह सकता है। मानसिक दबाव कम होने से पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और वे अपनी तैयारी पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे।

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वृषभ राशि

आज मन में थोड़ी बेचैनी या असमंजस बना रह सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और समझदारी आर्थिक स्थिति को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पैसों से जुड़े मामलों में गोपनीयता बनाए रखना जरूरी होगा। अपनी निजी आर्थिक योजनाएं और निवेश से संबंधित जानकारी हर किसी के साथ साझा न करें। शेयर बाजार में निवेश करने का विचार है तो जल्दबाजी के बजाय बाजार की स्थिति और जोखिम को अच्छी तरह समझ लें। इस बीच किसी करीबी व्यक्ति का अचानक घर आना पुरानी यादों को ताजा कर सकता है और मन को खुशी दे सकता है। दिनभर की व्यस्तता के बाद शाम को दोस्तों के साथ घूमने-फिरने या छोटी-सी पार्टी का कार्यक्रम बन सकता है। इससे आपका मूड बेहतर होगा और मन को कुछ सुकून मिलेगा। आज मेहनत के साथ आर्थिक अनुशासन बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

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मिथुन राशि

आज आपको महसूस हो सकता है कि लंबे समय से की जा रही मेहनत अब रंग लाने लगी है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं और आपके प्रयासों को उचित पहचान मिल सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है। यह मुलाकात न केवल खुशी देगी, बल्कि पुरानी यादों के कारण आपको भावुक भी कर सकती है। संतान की खुशी के लिए कोई जरूरी या उसकी पसंद की चीज खरीदने का मन बन सकता है। इससे परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। हालांकि, इस खरीदारी के कारण खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उसे संभाल लेंगे। किसी अनजान व्यक्ति की मीठी बातों में आकर तुरंत भरोसा न करें। नए लोगों से मिलना अच्छा है, लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण मामले में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही निर्णय लें।

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