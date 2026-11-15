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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 16 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 16 नवंबर: वृषभ, सिंह और मीन राशि वालों के प्रेम जीवन में आएंगी खुशियां, पढ़ें दैनिक लव राशिफल

Sun, 15 Nov 2026 04:56 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 15 Nov 2026 04:56 PM IST
सार

16 नवंबर 2026 का लव राशिफल प्रेम और रिश्तों के लिहाज से खास संकेत लेकर आया है। आज कुछ राशि वालों के रिश्तों में प्यार और नजदीकियां बढ़ सकती हैं, जबकि कुछ लोगों को गलतफहमी से बचकर बातचीत में संयम रखने की जरूरत होगी। जानें सभी 12 राशियों के लिए आज का प्रेम राशिफल।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 16 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
16 नवंबर का लव राशिफल - फोटो : अमर उजाला

Love Rashifal 16 November 2026: प्रेम और रिश्तों के मामले में 16 नवंबर का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आ सकता है। किसी राशि के जातकों के प्रेम जीवन में खुशियां और नजदीकियां बढ़ सकती हैं, तो कुछ लोगों को रिश्ते में चल रही गलतफहमियों को दूर करने के लिए खुलकर बातचीत करने की जरूरत होगी। आज ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर प्रेम संबंधों, भावनाओं और आपसी समझ पर देखने को मिल सकता है। तो आइए जानते हैं 16 नवंबर 2026 का दैनिक लव राशिफल, और जानें कि आज मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के प्रेम जीवन में क्या बदलाव और संभावनाएं दिखाई दे रही हैं।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 16 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज रिलेशनशिप में रहने वाले जातकों के रिश्ते को नया मुकाम मिल सकता है और विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। पार्टनर के साथ अकेले में अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। वहीं, सिंगल लोगों को क्रश किसी और के करीब नजर आ सकता है, जिससे मन थोड़ा उदास हो सकता है।

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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
आज पार्टनर आपका खास ध्यान रखेंगे और उनकी प्यार भरी हरकतों से रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। आप दोनों के बीच नजदीकियां और मजबूत हो सकती हैं। सिंगल जातकों की जिंदगी में किसी नए और खास व्यक्ति की एंट्री होने के संकेत हैं।

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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
आज पार्टनर काम की व्यस्तता के कारण आपको पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। इसके बावजूद रिश्ते में आपसी जुड़ाव बना रहेगा और साथ में निजी पल बिताने का अवसर मिल सकता है। सिंगल जातकों के प्रति उनका क्रश धीरे-धीरे आकर्षित हो सकता है।

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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
आज पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिल सकता है। आप दोनों एक-दूसरे के साथ अपनी भावनाएं साझा करेंगे, जिससे रिश्ते में गहराई और अपनापन बढ़ेगा। सिंगल जातक परिवार की पसंद से शादी के प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार कर सकते हैं।

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