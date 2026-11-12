आज का राशिफल: मकर राशि वालों के लिए बनेंगे तरक्की के योग, कारोबार में मिलेगा फायदा
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 13 Nov 2026 04:43 AM IST
सार
अपनी कीमती वस्तुओं और जरूरी दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखें। इस बीच किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा। नए विचारों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ व्यावहारिक सावधानी बनाए रखना भी जरूरी होगा। सही योजना और सतर्कता से आप अच्छे अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।
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विस्तार
मकर राशि मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। इस राशि के लोग मेहनती, अनुशासित और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहते हैं और धीरे-धीरे ही सही, लेकिन लगातार आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। इनके लिए सफलता मेहनत और धैर्य का परिणाम होती है। मकर राशि वालों के लिए नीलम रत्न शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा और जरूरतमंदों की सहायता करना फलदायी माना जाता है।
मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज आपके मन में कई नए विचार और योजनाएं आ सकती हैं, जो कारोबार को एक नई दिशा देने में मददगार साबित होंगी। साझेदारी में कोई नया काम शुरू करने के अच्छे संकेत हैं। यदि आप किसी सरकारी योजना में निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले उसकी शर्तों, पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें। किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग आपके विश्वास का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी कीमती वस्तुओं और जरूरी दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखें। इस बीच किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा। नए विचारों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ व्यावहारिक सावधानी बनाए रखना भी जरूरी होगा। सही योजना और सतर्कता से आप अच्छे अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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आज आपके मन में कई नए विचार और योजनाएं आ सकती हैं, जो कारोबार को एक नई दिशा देने में मददगार साबित होंगी। साझेदारी में कोई नया काम शुरू करने के अच्छे संकेत हैं। यदि आप किसी सरकारी योजना में निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले उसकी शर्तों, पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें। किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग आपके विश्वास का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी कीमती वस्तुओं और जरूरी दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखें। इस बीच किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा। नए विचारों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ व्यावहारिक सावधानी बनाए रखना भी जरूरी होगा। सही योजना और सतर्कता से आप अच्छे अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।
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