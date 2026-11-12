आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों के लिए सकारात्मक रहेगा दिन, करियर में मिल सकती है खुशखबरी

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कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं। इस राशि के जातक स्वतंत्र विचारों वाले, रचनात्मक और कुछ अलग सोच रखने वाले होते हैं। इन्हें नई चीजों के साथ प्रयोग करना और समाज के लिए कुछ बेहतर करने की इच्छा रहती है। ये अपनी अलग सोच और विचारों के कारण दूसरों के बीच पहचान बनाते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए नीलम रत्न शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन शनिदेव की आराधना करने से जीवन में सकारात्मकता आने की मान्यता है।