13 नवंबर का पंचांग: कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Thu, 12 Nov 2026 07:12 PM IST
सार
13 November Ka Panchang: 13 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं।
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विस्तार
Panchang 13 November 2026: 13 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस तिथि पर मूल नक्षत्र और धृति योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर धनु राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पतिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 13 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:40 − 12:23
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 13 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:41
सूर्यास्त का समय- 17:22
चन्द्रोदय- 10:10
चन्द्रास्त- 20:25
आज का अशुभ मुहूर्त - 13 नवंबर 2026
गुलिक काल: 08:01 − 09:21
राहुकाल: 10:41 − 12:01
यमगण्ड: 14:42 − 16:02
13 नवंबर 2026, दिन का चौघड़िया
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आज का पंचांग- 13 नवंबर 2026
|तिथि
|चतुर्थी
|20:43 तक
|नक्षत्र
|मूल
|17:10 तक
|प्रथम करण
|वणिजा
|07:24 तक
|द्वितीय करण
|विष्टि
|20:43 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|शुक्रवार
|योग
|धृति
|29:19 तक
|सूर्योदय
|06:41
|सूर्यास्त
|17:22
|चंद्रमा
|धनु राशि में
|राहुकाल
|10:41 − 12:01
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|कार्तिक
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:40 − 12:23
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:40 − 12:23
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 13 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:41
सूर्यास्त का समय- 17:22
चन्द्रोदय- 10:10
चन्द्रास्त- 20:25
आज का अशुभ मुहूर्त - 13 नवंबर 2026
गुलिक काल: 08:01 − 09:21
राहुकाल: 10:41 − 12:01
यमगण्ड: 14:42 − 16:02
13 नवंबर 2026, दिन का चौघड़िया
- चर- 06:40 - 08:00
- लाभ- 08:00 - 09:20
- अमृत- 09:20 - 10:40
- काल- 10:40 - 12:00
- शुभ- 12:00 - 13:21
- रोग- 13:21 - 14:41
- उद्वेग- 14:41 - 16:01
- चर- 16:01 - 17:21
- रोग- 17:21 - 19:01
- काल- 19:01 - 20:41
- लाभ- 20:41 - 22:21
- उद्वेग- 22:21 - 00:01, 14 नवंबर
- शुभ- 00:01 - 01:41, 14 नवंबर
- अमृत- 01:41 - 03:21, 14 नवंबर
- चर- 03:21 - 05:01, 14 नवंबर
- रोग- 05:01 - 06:41, 14 नवंबर
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