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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kark rashifal 13 November 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए शुभ रहेगा दिन, परिवार में खुशियों का माहौल

Fri, 13 Nov 2026 04:33 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 13 Nov 2026 04:33 AM IST
सार

घर में अच्छे भोजन और खुशनुमा माहौल का आनंद मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या किसी अन्य सकारात्मक समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक और पारिवारिक, दोनों ही मामलों में दिन आपके लिए संतोषजनक रहने की उम्मीद है।

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Aaj ka kark rashifal 13 November 2026 today cancer horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कर्क राशि कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। चंद्रमा को मन, भावनाओं और मानसिक शांति का कारक माना जाता है। इस राशि के लोग संवेदनशील, भावुक और परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। ये अपने करीबियों की खुशी का खास ध्यान रखते हैं और रिश्तों को पूरी अहमियत देते हैं। कर्क राशि वालों के लिए मोती धारण करना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा के शुभ प्रभाव में वृद्धि होने की मान्यता है।
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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
आज आर्थिक मामलों में राहत मिलने से मन काफी हल्का और प्रसन्न रहेगा। लंबे समय से बनी किसी चिंता का समाधान मिल सकता है, जिससे आप आगे की योजनाओं पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे। बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और उनकी मासूम खुशियां आपका दिन बना सकती हैं। किसी प्रभावशाली या महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है, जो भविष्य में आपके लिए नए अवसरों के रास्ते खोल सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना मामला परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत के जरिए सुलझ सकता है। घर में अच्छे भोजन और खुशनुमा माहौल का आनंद मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या किसी अन्य सकारात्मक समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक और पारिवारिक, दोनों ही मामलों में दिन आपके लिए संतोषजनक रहने की उम्मीद है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  
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