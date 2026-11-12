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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka dhanu rashifal 13 November 2026 today sagittarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: धनु राशि वालों को मिलेंगे नए अवसर, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी

Fri, 13 Nov 2026 04:41 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 13 Nov 2026 04:41 AM IST
सार

पिता की कोई बात आपको भावनात्मक रूप से आहत कर सकती है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखें। हर बात को बहस का विषय बनाना जरूरी नहीं है। समय और समझदारी के साथ परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं।

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Aaj ka dhanu rashifal 13 November 2026 today sagittarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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धनु राशि धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु को ज्ञान, धर्म और भाग्य का कारक माना जाता है। इस राशि के जातक खुले विचारों वाले, आशावादी और सीखने के इच्छुक होते हैं। इन्हें नई जगहों पर जाना, अनुभव हासिल करना और ज्ञान बढ़ाना पसंद होता है। धनु राशि वालों के लिए पुखराज रत्न धारण करना शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करना लाभकारी माना जाता है।
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धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
आज आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और साथ ही भविष्य को लेकर भी आप गंभीरता से विचार करेंगे। आर्थिक मामलों में अपनी प्राथमिकताएं तय करना और गैरजरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। मां की ओर से आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिसे समझदारी से निभाने का प्रयास करें। भाई-बहनों की जरूरतों और भावनाओं को नजरअंदाज न करें, क्योंकि छोटी-सी अनदेखी भी रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़ा मानसिक दबाव पहले की तुलना में कम महसूस हो सकता है, जिससे वे बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। पिता की कोई बात आपको भावनात्मक रूप से आहत कर सकती है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखें। हर बात को बहस का विषय बनाना जरूरी नहीं है। समय और समझदारी के साथ परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  
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