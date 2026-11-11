आज का राशिफल: मकर राशि वालों को मिलेगी नई जिम्मेदारी, जानें कैसा रहेगा दिन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आज आपकी मेहनत और लगन ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बनेगी। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और साथी के साथ खूबसूरत पल बिताने का अवसर मिलेगा। आपसी बातचीत और समय देने से संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी। हालांकि, संतान की पढ़ाई को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। उन्हें प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन दें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में मां की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। नया वाहन खरीदने की योजना भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन आर्थिक स्थिति का आकलन करने के बाद ही अंतिम फैसला लें। किसी काम में लंबे समय से आ रही रुकावट दोस्त की मदद से दूर हो सकती है। सहयोग स्वीकार करने में संकोच न करें, क्योंकि सही समय पर मिला साथ आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।