आज का राशिफल: मकर राशि वालों के मेहनत की सराहना होगी, पढ़ें 1 सितंबर का राशिफल

मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत का परिणाम दिलाने वाला रहेगा। आपके काम की गति तेज रहेगी और आपकी लगन व उपलब्धियां दूसरों की नजर में भी आएंगी। हालांकि, आपकी लगातार बढ़ती सफलता से कुछ लोग असहज हो सकते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति के सामने अपनी योजनाओं या उपलब्धियों की चर्चा करने से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें। राजनीति या सामाजिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करने या बिना सोचे कोई कदम उठाने से बचें। आपकी छोटी-सी गलती भी विरोधियों को मौका दे सकती है।सरकारी विभाग से जुड़े किसी काम में सफलता मिलने की संभावना है। लंबे समय से अटकी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है या कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त हो सकती है। आज कोशिश करें कि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर न रहें। कोई व्यक्ति लापरवाही के कारण आपके काम को प्रभावित कर सकता है या जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर सकता है। अपनी जिम्मेदारियों की निगरानी खुद करना बेहतर रहेगा। धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा।करियर: मेहनत और प्रदर्शन की सराहना होगी।सफलता: प्रगति की गति तेज रह सकती है।राजनीति: कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोचें।सरकारी काम: अटका कार्य पूरा होने के संकेत हैं।सावधानी: सफलता से ईर्ष्या करने वालों से सतर्क रहें।कामकाज: जरूरी कार्यों के लिए दूसरों पर अधिक निर्भर न रहें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।