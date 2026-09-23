आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों के जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी होगी, पढ़ें 24 सितंबर का राशिफल
आज का दिन उत्साह और उपलब्धियों से भरा रह सकता है। राजनीति से जुड़े जातकों की जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है।
विस्तार
कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल
कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Daily Horoscope)
आज का दिन उत्साह और उपलब्धियों से भरा रह सकता है। राजनीति से जुड़े जातकों की जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। ऐसे में काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। परिवार के बड़े-बुजुर्गों की बातों को ध्यान से सुनना आपके लिए लाभदायक रहेगा। उनके अनुभव और सलाह से आपको किसी महत्वपूर्ण मामले में सही दिशा मिल सकती है।
प्रेम जीवन की बात करें तो दिन काफी मनोरंजक रहने वाला है। शाम के समय पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। साथ में बिताया यह समय रिश्ते में नजदीकी और खुशी बढ़ाएगा। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी परिस्थितियां पहले की तुलना में बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। ग्राहकों के साथ विनम्रता और मधुर व्यवहार बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इससे पुराने ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत होंगे और नए अवसर भी मिल सकते हैं। आज अपने काम के साथ रिश्तों को भी महत्व देना आपके लिए अच्छा रहेगा।
मुख्य बिंदु:
- जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी
- राजनीति से जुड़े लोगों को नए अवसर
- बड़ों की सलाह से लाभ
- पार्टनर के साथ शॉपिंग का कार्यक्रम
- व्यापारिक परिस्थितियां बेहतर होंगी
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