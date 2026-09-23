आज का राशिफल: इन 3 राशि वालों को मिलेंगे नए अवसर, इन राशियों को रहना होगा सावधान

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला







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मेष राशि

आज प्रगति और नए अवसर मिलेंगे। कृषि और प्रतियोगी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है। जमीन-जायदाद के काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी।



2 of 12 वृषभ राशि - फोटो : amarujala

वृषभ राशि

प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है। घर में खुशी का माहौल रहेगा और आर्थिक चिंता कम होगी। सिविल इंजीनियरों को नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। बेवजह की चिंता से बचें।



3 of 12 मिथुन राशि - फोटो : amarujala

मिथुन राशि

जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे और परिवार से प्रशंसा मिलेगी। प्रेम संबंधों में चल रही अनबन दूर हो सकती है। आय बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।



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4 of 12 कर्क राशि - फोटो : amarujala

कर्क राशि

आज लाभ और सम्मान मिलने के योग हैं। विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा और कारोबार में फायदा हो सकता है। संतान से खुशखबरी मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में राहत मिलेगी।



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5 of 12 सिंह राशि - फोटो : amarujala