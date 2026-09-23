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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 24 September 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल: इन 3 राशि वालों को मिलेंगे नए अवसर, इन राशियों को रहना होगा सावधान

Thu, 24 Sep 2026 05:30 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 24 Sep 2026 05:30 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 24 september 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक का हाल।

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Today Prediction Horoscope of 24 September 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


आज प्रगति और नए अवसर मिलेंगे। कृषि और प्रतियोगी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है। जमीन-जायदाद के काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी।
 
Today Prediction Horoscope of 24 September 2026 Aaj Ka Rashifal
वृषभ राशि - फोटो : amarujala

वृषभ राशि
प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है। घर में खुशी का माहौल रहेगा और आर्थिक चिंता कम होगी। सिविल इंजीनियरों को नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। बेवजह की चिंता से बचें।
 

Today Prediction Horoscope of 24 September 2026 Aaj Ka Rashifal
मिथुन राशि - फोटो : amarujala

मिथुन राशि
जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे और परिवार से प्रशंसा मिलेगी। प्रेम संबंधों में चल रही अनबन दूर हो सकती है। आय बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
 

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Today Prediction Horoscope of 24 September 2026 Aaj Ka Rashifal
कर्क राशि - फोटो : amarujala

कर्क राशि
आज लाभ और सम्मान मिलने के योग हैं। विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा और कारोबार में फायदा हो सकता है। संतान से खुशखबरी मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में राहत मिलेगी।
 

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Today Prediction Horoscope of 24 September 2026 Aaj Ka Rashifal
सिंह राशि - फोटो : amarujala

सिंह राशि
नई योजनाओं को लेकर उत्साह बढ़ेगा। एमटेक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मनपसंद वस्तु खरीद सकते हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।
 

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