आज का राशिफल: इन 3 राशि वालों को मिलेंगे नए अवसर, इन राशियों को रहना होगा सावधान

मेष राशि
आज प्रगति और नए अवसर मिलेंगे। कृषि और प्रतियोगी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है। जमीन-जायदाद के काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी।
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वृषभ राशि
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वृषभ राशि
प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है। घर में खुशी का माहौल रहेगा और आर्थिक चिंता कम होगी। सिविल इंजीनियरों को नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। बेवजह की चिंता से बचें।
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मिथुन राशि
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मिथुन राशि
जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे और परिवार से प्रशंसा मिलेगी। प्रेम संबंधों में चल रही अनबन दूर हो सकती है। आय बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
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कर्क राशि
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कर्क राशि
आज लाभ और सम्मान मिलने के योग हैं। विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा और कारोबार में फायदा हो सकता है। संतान से खुशखबरी मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में राहत मिलेगी।
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सिंह राशि
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सिंह राशि
नई योजनाओं को लेकर उत्साह बढ़ेगा। एमटेक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मनपसंद वस्तु खरीद सकते हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।