शनि चाल 2026: कर्मफलदाता शनि 11 दिसंबर को होंगे मार्गी, इन राशियों के लिए बनेंगे धन और तरक्की के योग

पंचांग गणना के अनुसार, न्याय और कर्मफलदाता शनिदेव 11 दिसंबर को मीन राशि में मार्गी होने वाले हैं, जो आने वाले साल 2027 की 3 जून तक मीन राशि में संचरण करेंगे। फिर मीन से अपनी नीच राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। आपको बता दें शनिदेव 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में वक्री हुए और जो करीब 138 दिनों के बाद 11 दिसंबर को फिर सीधी चाल से चलेंगे। ज्योतिष में शनि देव को न्याय, अनुशासन, मेहनत, और कर्म आदि के कारक ग्रह माने जाते हैं। शनि की सीधी चाल से आने वाले दिनों में कुछ राशि वालों के करियर, धन और आर्थिक मामलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं शनि के मार्गी होने का सबसे ज्यादा किस राशि वालों पर होगा।
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मेष राशि
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मेष राशि पर शनि के मार्गी होने का प्रभाव
मेष राशि वालों पर शनि के मार्गी होने का शुभ प्रभाव होगा। आपकी राशि में शनि का मार्गी होना आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण करेगा। आपको अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। लाभ अर्जित करने के कई मौके मिलेंगे।
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वृषभ राशि
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वृषभ राशि पर शनि के मार्गी होने का प्रभाव
11 दिसंबर से शनि के मार्गी होने के बाद वृषभ राशि वालों पर शनि के मार्गी होने का विशेष प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक द्दष्टि से लाभ के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। आय के नए-नए स्त्रोत, व्यापार में लाभ और नौकरी में प्रमोशन के योग बनेगा। इस दौरान पुराने निवेश से आपको लाभ के अवसर मिलेंगे।
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मकर राशि
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मकर राशि पर शनि के मार्गी होने का प्रभाव
मकर राशि के जातकों पर शनि का मार्गी होना आपके लिए आर्थिक मामलों में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नौकरीपेशा जातकों के लिए करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी। आपको मेहनत का अच्छा फल आपको मिलेगा। आय के नए-नए साधन मिलेंगे। कारोबार करने वाले जातकों को अपने पुराने संपर्कों से लाभ मिलेगा। शनि के मार्गी होने से आपको अचानक से धन और पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।