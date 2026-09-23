शनि चाल 2026: कर्मफलदाता शनि 11 दिसंबर को होंगे मार्गी, इन राशियों के लिए बनेंगे धन और तरक्की के योग

पंचांग गणना के अनुसार, न्याय और कर्मफलदाता शनिदेव 11 दिसंबर को मीन राशि में मार्गी होने वाले हैं, जो आने वाले साल 2027 की 3 जून तक मीन राशि में संचरण करेंगे। फिर मीन से अपनी नीच राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। आपको बता दें शनिदेव 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में वक्री हुए और जो करीब 138 दिनों के बाद 11 दिसंबर को फिर सीधी चाल से चलेंगे। ज्योतिष में शनि देव को न्याय, अनुशासन, मेहनत, और कर्म आदि के कारक ग्रह माने जाते हैं। शनि की सीधी चाल से आने वाले दिनों में कुछ राशि वालों के करियर, धन और आर्थिक मामलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं शनि के मार्गी होने का सबसे ज्यादा किस राशि वालों पर होगा।