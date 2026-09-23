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शनि चाल 2026: कर्मफलदाता शनि 11 दिसंबर को होंगे मार्गी, इन राशियों के लिए बनेंगे धन और तरक्की के योग

Thu, 24 Sep 2026 09:12 AM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Thu, 24 Sep 2026 09:12 AM IST
सार

शनिदेव को न्याय और कर्मफलदाता माना जाता है। शनि एक राशि में करीब ढाई वर्षों तक रहते हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर रहता है। 11 दिसंबर को शनि वक्री से मार्गी होने वाले हैं जिसका प्रभाव कुछ राशि वालों पर सकारात्मक रूप से पड़ सकता है। 

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Shani Margi 2026 Positive Impact For These Zodiac Sign Shani Margi Impact Horoscope Prediction
11 दिसंबर को मकर राशि में होंगे मार्गी - फोटो : अमर उजाला
पंचांग गणना के अनुसार, न्याय और कर्मफलदाता शनिदेव 11 दिसंबर को मीन राशि में मार्गी होने वाले हैं, जो आने वाले साल 2027 की 3 जून तक मीन राशि में संचरण करेंगे। फिर मीन से अपनी नीच राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। आपको बता दें शनिदेव 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में वक्री हुए और जो करीब 138 दिनों के बाद 11 दिसंबर को फिर सीधी चाल से चलेंगे। ज्योतिष में शनि देव को न्याय, अनुशासन, मेहनत, और कर्म आदि के कारक ग्रह माने जाते हैं। शनि की सीधी चाल से आने वाले दिनों में कुछ राशि वालों के करियर, धन और आर्थिक मामलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं शनि के मार्गी होने का सबसे ज्यादा किस राशि वालों पर होगा। 
Shani Margi 2026 Positive Impact For These Zodiac Sign Shani Margi Impact Horoscope Prediction
मेष राशि - फोटो : amar ujala
मेष राशि पर शनि के मार्गी होने का प्रभाव
मेष राशि वालों पर शनि के मार्गी होने का शुभ प्रभाव होगा। आपकी राशि में शनि का मार्गी होना आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण करेगा। आपको अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। लाभ अर्जित करने के कई मौके मिलेंगे। 

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Shani Margi 2026 Positive Impact For These Zodiac Sign Shani Margi Impact Horoscope Prediction
वृषभ राशि - फोटो : amar ujala
वृषभ राशि पर शनि के मार्गी होने का प्रभाव
11 दिसंबर से शनि के मार्गी होने के बाद वृषभ राशि वालों पर शनि के मार्गी होने का विशेष प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक द्दष्टि से लाभ के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। आय के नए-नए स्त्रोत, व्यापार में लाभ और नौकरी में प्रमोशन के योग बनेगा। इस दौरान पुराने निवेश से आपको लाभ के अवसर मिलेंगे। 

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मकर राशि - फोटो : amar ujala
मकर राशि पर शनि के मार्गी होने का प्रभाव
मकर राशि के जातकों पर शनि का मार्गी होना आपके लिए आर्थिक मामलों में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नौकरीपेशा जातकों के लिए करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी। आपको मेहनत का अच्छा फल आपको मिलेगा। आय के नए-नए साधन मिलेंगे। कारोबार करने वाले जातकों को अपने पुराने संपर्कों से लाभ मिलेगा। शनि के मार्गी होने से आपको अचानक से धन और पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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