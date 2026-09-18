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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 19 September 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों के लिए माता-पिता की सलाह उपयोगी रहेगी, पढ़ें 19 सितंबर का राशिफल

Sat, 19 Sep 2026 05:11 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 19 Sep 2026 05:11 AM IST
सार

आज आपका झुकाव धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ सकता है। पूजा-पाठ, ध्यान या किसी आध्यात्मिक कार्य में समय बिताने से मन को शांति और संतोष महसूस होगा।

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Aaj ka kumbh rashifal 19 September 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
आज आपका झुकाव धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ सकता है। पूजा-पाठ, ध्यान या किसी आध्यात्मिक कार्य में समय बिताने से मन को शांति और संतोष महसूस होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी और वरिष्ठ तथा सहकर्मी आपकी बात को महत्व देंगे। आपके विचारों और निर्णयों का प्रभाव दूसरों पर दिखाई दे सकता है। नवविवाहित दंपति को किसी सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 
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वहां किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपको विशेष रूप से प्रभावित करे। यदि आप नया कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो माता-पिता से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उनका अनुभव किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सही दिशा दिखा सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और घर से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बनी रहेगी और आप दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को पहले से बेहतर समझ पाएंगे।
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मुख्य बिंदु:
करियर: कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा।
व्यापार: माता-पिता की सलाह उपयोगी रहेगी।
शिक्षा: एकाग्रता और सफलता के संकेत।
प्रेम: पार्टनर के साथ समझ बेहतर होगी।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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