20 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 19 Sep 2026 05:46 PM IST
सार
20 September Ka Panchang: 20 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर धनु राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं।
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विस्तार
Panchang 20 September: 20 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस तिथि पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और सौभाग्य योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होगा। धनु राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति देव होते हैं। आइए जानते हैं 20 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:46 − 12:35
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 20 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:08
सूर्यास्त का समय- 18:13
चन्द्रोदय- 14:23
चन्द्रास्त- 24:44
आज का अशुभ मुहूर्त - 20 सितंबर 2026
गुलिक काल: 15:12 − 16:42
राहुकाल: 16:42 − 18:13
यमगण्ड: 12:11 − 13:41
20 सितंबर 2026, रविवार के दिन का चौघड़िया
उद्वेग - 06:07 - 07:38
चर - 07:38 - 09:09
लाभ -09:09 - 10:39
अमृत -10:39 - 12:10
काल - 12:10 - 13:40
शुभ- 13:40 - 15:11
रोग - 15:11 - 16:41
उद्वेग - 16:41 - 18:12
20 सितंबर 2026, रविवार की रात का चौघड़िया
शुभ- 18:12 - 19:41
अमृत - 19:41 - 21:11
चर- 21:11 - 22:40
रोग - 22:40 - 00:10, 21 सितंबर
काल - 00:10 - 01:39, 21 सितंबर
लाभ - 01:39 - 03:09, 21 सितंबर
उद्वेग - 03:09 - 04:38, 21 सितंबर
शुभ- 04:38 - 06:08, 21 सितंबर
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आज का पंचांग- 20 सितंबर 2026
|तिथि
|नवमी
|17:49 तक
|नक्षत्र
|पूर्वाषाढ़ा
|28:25 तक
|प्रथम करण
|कौवाला
|17:49 तक
|द्वितीय करण
|तैतिल
|30:58 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|रविवार
|योग
|सौभाग्य
|15:19 तक
|सूर्योदय
|06:08
|सूर्यास्त
|18:13
|चंद्रमा
|धनु राशि में
|राहुकाल
|16:42 − 18:13
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:46 − 12:35
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:46 − 12:35
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 20 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:08
सूर्यास्त का समय- 18:13
चन्द्रोदय- 14:23
चन्द्रास्त- 24:44
आज का अशुभ मुहूर्त - 20 सितंबर 2026
गुलिक काल: 15:12 − 16:42
राहुकाल: 16:42 − 18:13
यमगण्ड: 12:11 − 13:41
20 सितंबर 2026, रविवार के दिन का चौघड़िया
उद्वेग - 06:07 - 07:38
चर - 07:38 - 09:09
लाभ -09:09 - 10:39
अमृत -10:39 - 12:10
काल - 12:10 - 13:40
शुभ- 13:40 - 15:11
रोग - 15:11 - 16:41
उद्वेग - 16:41 - 18:12
20 सितंबर 2026, रविवार की रात का चौघड़िया
शुभ- 18:12 - 19:41
अमृत - 19:41 - 21:11
चर- 21:11 - 22:40
रोग - 22:40 - 00:10, 21 सितंबर
काल - 00:10 - 01:39, 21 सितंबर
लाभ - 01:39 - 03:09, 21 सितंबर
उद्वेग - 03:09 - 04:38, 21 सितंबर
शुभ- 04:38 - 06:08, 21 सितंबर
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