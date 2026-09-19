राजयोग 2026: बुध-शुक्र की युति से बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, इन राशियों की चमक उठेगी किस्मत

ग्रहों की चाल और इससे बनने वाली युति का असर सभी राशियों के ऊपर देखने को मिलता है। सितंबर के आखिरी सप्ताह में बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से शुक्र मौजूद हैं। इस तरह से तुला राशि में बुध-शुक्र की युति होगी जिससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध को बुद्धि, वाणी, करियर-कारोबार, संचार, तर्क-वितर्क और गणित आदि का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं शुक्र सुख-सुविधा, ऐशोआराम, धन और कला आदि का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में बुध और शुक्र की युति से आने वाले दिनों में लाभ के नए-नए रास्ते खुल सकता है। आइए जानते हैं किन राशियों को इससे लाभ होगा।