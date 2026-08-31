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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 1 September 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों का मित्रों के साथ खुशनुमा समय बीतेगा, पढ़ें 1 सितंबर का राशिफल

Tue, 01 Sep 2026 05:11 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Tue, 01 Sep 2026 05:11 AM IST
सार

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक सुख और मानसिक शांति लेकर आ सकता है। घर में आपसी समझ और सहयोग बना रहेगा, जिससे वातावरण सकारात्मक रहेगा।

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Aaj ka kumbh rashifal 1 September 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक सुख और मानसिक शांति लेकर आ सकता है। घर में आपसी समझ और सहयोग बना रहेगा, जिससे वातावरण सकारात्मक रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और आप अपनों के बीच खुद को भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। संतान की पढ़ाई या परीक्षा को लेकर यदि पिछले कुछ समय से चिंता बनी हुई थी, तो आज राहत देने वाली खबर मिल सकती है। बच्चे के अच्छे प्रदर्शन से आपकी खुशी बढ़ेगी और उसका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। 
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जीवनसाथी के करियर में भी प्रगति के संकेत हैं। उन्हें प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने से परिवार में उत्साह और गर्व का माहौल बन सकता है। भाई-बहनों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। उनकी सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी और किसी बड़े निर्णय को लेने में सही दिशा दे सकती है। दोस्तों के साथ हंसी-मजाक और अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे दिन और भी खुशनुमा हो सकता है। हालांकि, किसी करीबी व्यक्ति की तबीयत को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। जरूरत पड़ने पर उनका हालचाल लेते रहें और भावनात्मक सहयोग दें।
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मुख्य बिंदु:
परिवार: घर में प्रेम और एकजुटता बनी रहेगी।
संतान: परीक्षा का अच्छा परिणाम खुशी देगा।
जीवनसाथी: प्रमोशन या करियर में प्रगति संभव है।
निर्णय: भाई-बहनों की सलाह काम आएगी।
दोस्ती: मित्रों के साथ खुशनुमा समय बीतेगा।
सावधानी: किसी करीबी की सेहत को लेकर सतर्क रहें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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