आज का राशिफल: कर्क राशि वाले विवादित मामलों से दूरी बनाए रखें, पढ़ें 9 अक्तूबर का राशिफल

कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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आज का दिन आपके लिए कुछ मामलों में मिला-जुला रह सकता है। आसपास के लोगों के बीच किसी विषय को लेकर विवाद या मतभेद की स्थिति बन सकती है। ऐसी परिस्थिति में खुद को पक्षकार बनाने के बजाय शांत रहना आपके लिए बेहतर होगा। नौकरी या काम से जुड़ा कोई जरूरी कार्य आपको यात्रा पर जाने के लिए मजबूर कर सकता है। यात्रा व्यस्त रहने के बावजूद उससे संबंधित काम पूरा होने की संभावना है।लंबे समय से खोई हुई कोई प्रिय वस्तु अचानक वापस मिल जाए तो आपका मन काफी प्रसन्न होगा। आज किसी भी काम को बिना योजना के शुरू करने से बचें। पहले प्राथमिकताएं तय करें और उसके बाद आगे बढ़ें। इससे समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी। माता-पिता का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपको किसी अटके हुए कार्य को पूरा करने में मदद कर सकता है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज न करें।विवादित मामलों से दूरी बनाए रखें।काम के सिलसिले में यात्रा संभव है।खोई हुई प्रिय वस्तु वापस मिल सकती है।काम शुरू करने से पहले योजना बनाएं।माता-पिता का आशीर्वाद लाभ देगा।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।